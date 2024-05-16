سر اختيار الغردقة بين أفضل الوجهات السياحية عالميا.. وتعليق المحافظ

عبّر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن سعادته باختيار موقع «تريب أدفايزر» السياحي العالمي، مدينة الغردقة كثالث أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط، طبقاً لوجهات السفر التي يقصدها السائحون، بواسطة محرك البحث على السفر والوجهات السياحية عبر الموقع الأشهر في العالم.

وأوضح المحافظ، أن الغردقة حققت هذا المركز من بين 8 ملايين وجهة، من الوجهات الأكثر شعبية في العالم لعام 2024 ، طبقًا لموقع «تريب أدفايزر» السياحي العالمي.

سبب اختيار الغردقة افضل وجهة سياحية

ولفت محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السر في فوز الغردقة يعود إلى عملية التطوير الكبيرة التي تشهدها المدينة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد على أن دعم القيادة السياسية بتنمية وتطوير محافظة البحر الأحمر بصفة عامة ومدينة الغردقة بصفة خاصة سبب رئيسي في الوصول إلى اختيارها ضمن أفضل الوجهات والمقاصد السياحية عالمياً.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة الغردقة تتمتع بطبيعة خلابة ومقومات سياحية كبيرة، التي من بينها الشعاب المرجانية والمياه الفيروزية الساحرة لممارسة التزحلق على الأمواج، وتضم أفضل الشواطئ بالنسبة للسائح الأوروبي، حيث يمكنه الاستمتاع بممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج ومشاهدة الدلافين.

الغردقة أفضل مقاصد سياحية في العالم

وأوضح اللواء عمرو حنفي أن الغردقة اختيرت العام الماضي كثاني أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط بعد دبي لعام 2023، طبقاً لوجهات السفر التي يقصدها السائحون، بواسطة محرك البحث على السفر والوجهات السياحية عبر موقع «تريب أدفايزر» الأشهر في العالم.

كما اختيرت الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال عام 2022، واختيرت في نفس العام ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم ضمن قائمة 25 مقصداً سياحياً للسائحين من محبي الطبيعة المشمسة الدافئة، التي أعدها الموقع بناءً على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.