مهرجان البطيخ يجذب السياح على شواطئ الغردقة.. «4 أطنان فاكهة و11 شيفا»

نظمت عدة فنادق بالغردقة مهرجان البطيخ على الشواطئ، باستخدام 4 أطنان بطيخ و11 شيفا، وبمشاركة فرق الأنميشن وآلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية، بهدف تنشيط السياحة والترويج لمدينة الغردقة.

مهرجان البطيخ في الغردقة

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فنادق الغردقة نظمت مهرجان البطيخ بمشاركة نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة بهدف إدخال البهجة والسرور على السياح الأجانب وتنشيط السياحة.

11 شيفا في المهرجان

وأضاف علي طايع الشيف العمومي في أحد الفنادق السياحية المشاركة في المهرجان، في تصريحات لـ«لوطن»، أن 11 شيف شاركو في المهرجان باستخدام 4 أطنان بطيخ بأشكال مختلفة وشرائح وعصائر مختلفة والنحت على البطيخ.

تنشيط السياحة في الغردقة

كما أكد علي محمد مدير أحد الفنادق السياحية، في تصريحات لـ«لوطن»، سعادة السياح الأجانب بالمهرجان، حيث قاموا بالتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

واوضح هشام الصفتي الخبير السياحي بفنادق الغردقة، أن آلاف السياح الأجانب من 15 جنسية شاركوا في المهرجان، ويأتي في مقدمتهم السياح الألمان الأكثر وصولا إلى فنادق الغردقة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن فنادق الغردقة استقبلت 322 ألف سائح أجنبي خلال شهر أبريل الماضي.

ولفت إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة خلال موسم الصيف الجاري إلى أعلى معدل، ومن المتوقع أن تكسر حاجز 100% تزامنا مع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق.