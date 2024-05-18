أستاذ الطب الوقائي: الإسهال يقتل 1.5 مليون شخص بالعالم سنويا

قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الزقازيق، إنّ الأمراض المعدية تنتشر على الغالب في فصل الصيف بشكل أكبر، فهناك أمراض تنتشر في الصيف وأخرى في الشتاء بطبعها، مثل الانفلونزا التي تنتشر في الشتاء.

وأضاف «المُر»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وجومانا ماهر: «مثلاً، مرض الإسهال من أكثر الأمراض خطورة وانتشارا في جميع أنحاء العالم، إذ يصيب ملياري حالة سنويا منهم 1.5 مليون شخص يتعرضون للموت».

وتابع أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الزقازيق: «أكثر الأمراض المعدية تنتشر في الصيف، وارتفاع درجة الحرارة له تأثير لأنه يجعل معظم الجراثيم والبكتيريا والفيروسات أكثر نشاطا وتكاثرا، كما أن البشر تقل مناعتهم بعض الشيء في فصل الصيف».