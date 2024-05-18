«مصايف الإسكندرية»: رفع الرايات الخضراء على الشواطئ اليوم

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرقا وغربا، وانخفاض نسبة الإقبال اليوم السبت تزامنا مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

استقرار حالة البحر بشواطئ الإسكندرية

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، فإن رفع الرايات الخضراء جاء نتيجة لما تشهده أمواج البحر من حالة استقرار وهو الأمر الذي يعطي فرصة للمواطنين للنزول إلى البحر والاستمتاع بجو الإسكندرية.

عوامل تشجع على زيارة شواطئ الإسكندرية

وأكدت مصايف الإسكندرية أن هناك 3 عوامل تشجع أهالي المدينة الساحلية على زيارة الشواطئ كالتالي:

- رفع الرايات الخضراء لاستقرار حالة البحر في شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي والعجمي.

- درجة الحرارة 34 مئوية، ما يعني أن الذهاب إلى البحر فرصة للهروب من ارتفاع درجات الحرارة.

- نسب الإشغال منخفضة تعطي فرصة للاستمتاع بالبحر بهدوء.

أرقام تواصل مصايف الإسكندرية

كما أعلنت «المصايف» عن تلقي الشكاوى عبر الأرقام المخصصة كالتالي:

أرقام شكاوى القطاع الشرقي:

- 01270746490

- 01289252668

- 01270477199

- 01119555946

أرقام شكاوى القطاع الغربي:

- 01220030103

- 01010453583

- 01225267176

- 01203986324