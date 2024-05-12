لو بتستعد للمصيف.. اعرف أسعار دخول شواطئ الإسكندرية

مع اقتراب الإجازة الصيفية، تستعد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، لاستقبال المصيفين في موسم الصيف الجديد، حيث تم تجهيز الشواطئ في جميع أنحاء المحافظة، وتحديد أسعار دخول الشواطئ إضافة إلى تحديد الشواطئ المجانية.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيسبوك»، أسعار دخول الشواطئ في المحافظة، حيث تم تقسيم الشواطئ لأكثر من فئة كالتالي:-

- الفئة الأولى شواطئ مجانية.

- الفئة الثانية شواطئ تذاكر الدخول تتراوح بين 5 لـ10 جنيهات.

- الفئة والثالثة شواطئ الدخول بـ15 جنيها.

- الفئة الرابعة الشواطئ السياحية تذكرة الدخول تصل لـ25 جنيها.

أرقام هاتفية لتلقي شكاوى المصيفين بالإسكندرية

وخصصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أرقامًا هاتفية لتلقي شكاوى رواد الشواطئ، وللتصدي لكل المخالفات من قبل العمال أو مستأجري الشواطئ؛ لمنع استغلال المصطافين خلال الموسم الصيفي، وتضمن كل من:-

أرقام شواطئ القطاع الشرقية

- 01289252668.

- 01270746490.

- 01501297888.

- 01119555946.

شكاوى شواطئ القطاع الغربي

- 01220030103.

- 01225267276.

- 01222265034.

- 01203986324.

خريطة شواطئ محافظة الإسكندرية

كما حرصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في المحافظة على نشر فيديو تعريفي عبر صفحتها الرسمية؛ لتعريف رواد المحافظة من المصايفين على جميع أنواع المصايف على الشواطئ الشرقية والغربية ومن المحافظة، وذلك عبر الرابط.