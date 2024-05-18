المطرب مُسلم يستعد لطرح أغنية «اتقابلنا» اليوم: «أتمنى تعجبكم»

يستعد المطرب مسلم لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «اتقابلنا»، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات «يويتوب» وجميع المنصات الرقمية، اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساءًا.

وكتب مسلم عبر خاصية استوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «على معادنا النهادرة بإذن الله اتقابلنا، الساعة 8 بتوقيت القاهرة.. وفيه مفاجأة في الأغنية أتمنى تعجبكم».

مسلم يطرح أغنية «واحد زيك»

يشار إلى أن مسلم طرح مؤخرًا كليب أغنية «واحد زيك» عبر صفحته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة وذلك بعد أسبوع من طرحها.

كليب أغنية «واحد زيك» من غناء مسلم، وكلمات الشاعر حسام سعيد، وتوزيع موسيقى عمرو الخضري، وألحان عمرو الشاذلي، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند، إخراج فهد السيد.

كلمات أغنية «واحد زيك»

وجاءت كلمات أغنية «واحد زيك» كالتالي: «على واحد زيك عمري ما هزعل ولا هضايق، طب دا أنت خدمتني خدمة كبيرة أن أنت مشيت، قولي أنت أزيك مرتاح بالك يعني ورايق، ولا أنت ندمت أن أنت بعدت عشان كدة جيت، أنا في الحالتين مبقاش يفرقلي اللي حصلك، أنا جيت بس أوصلك أن بعادك مكسب ليا أنا وخسارة ليك، ولا بعد سنين ممكن تلهيك عني الدنيا، ولا هتنسى عمري».