المطرب مسلم يطرح فيديو كليب أغنية واحد زيك (فيديو)

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة «واحد زيك»، وهي السادسة من ألبومه الجديد، وتعد تجربة درامية مختلفة دارت فكرة تصويرها في إطار بسيط يعبر عن القدرة على تجاهل الحبيب السابق، وعدم الندم في البعد عنه، ورفض الرجوع له مرة ثانية.

تفاصيل أغنية أنا زيك لـ مسلم

وتأتي هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغاني السابقة التي قدمها مسلم، بداية من أغنية قلب في الدفاتر، وهي درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب، كانت مليئة بالغدر والخداع، وأغنية صعبان عليك والتي يحكي فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه، وسابوك في البيت، التي أهداها إلى روح والده، ويحكي فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق، وهنتقابل التي وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومعاملته مثل شخص غريب.

أغنية واحد زيك، كلمات الشاعر حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقى عمرو الخضري، وإخراج فهد السيد، وهي من توزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية مسلم واحد زيك

وتقول كلمات المطرب مسلم «واحد زيك»: ‎على واحد زيك عمري م هزعل ولا هتضايق‎طب دا انت خدمتني خدمه كبيره ان انت مشيت‎قولي انت ازيك مرتاح بآلك ، يعني و رايق‎ولا انت ندمت ان انت بعدت عشآن كدا جيت‎انا ف الحآلتين‎مبقآش يفرقلي اللي حصلك‎انا حبيت بس اوصلك‎ان انت بعادك مكسب ليا انا‎و خسآرة ليك‎ولآ بعد سنين‎ممكن تلهيك عني الدنيآ‎ولا هتنسي عمري ، بناس تآنيه‎و دي مش عجرفه مني ولا غرور‎هتشوف بعينيك‎بستحمل طبعك كتر خيري بقالي ليالي‎و عملت بأصلي كتير و سمعتك ياما زمآن‎دلوقتي لا هسمع ولا بكلآمك هشغل بآلي‎فرصك خدتهآ و خلآص مش هديك فرصه كمان.