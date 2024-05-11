المطرب مسلم يطرح فيديو كليب أغنية واحد زيك (فيديو)
كتب:
أميرة عزالدين
08:40 م | السبت 11 مايو 2024
المطرب مسلم
طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة «واحد زيك»، وهي السادسة من ألبومه الجديد، وتعد تجربة درامية مختلفة دارت فكرة تصويرها في إطار بسيط يعبر عن القدرة على تجاهل الحبيب السابق، وعدم الندم في البعد عنه، ورفض الرجوع له مرة ثانية.
تفاصيل أغنية أنا زيك لـ مسلم
وتأتي هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغاني السابقة التي قدمها مسلم، بداية من أغنية قلب في الدفاتر، وهي درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب، كانت مليئة بالغدر والخداع، وأغنية صعبان عليك والتي يحكي فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه، وسابوك في البيت، التي أهداها إلى روح والده، ويحكي فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق، وهنتقابل التي وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومعاملته مثل شخص غريب.
أغنية واحد زيك، كلمات الشاعر حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقى عمرو الخضري، وإخراج فهد السيد، وهي من توزيع شركة ديجيتال ساوند.
كلمات أغنية مسلم واحد زيك
وتقول كلمات المطرب مسلم «واحد زيك»: على واحد زيك عمري م هزعل ولا هتضايقطب دا انت خدمتني خدمه كبيره ان انت مشيتقولي انت ازيك مرتاح بآلك ، يعني و رايقولا انت ندمت ان انت بعدت عشآن كدا جيتانا ف الحآلتينمبقآش يفرقلي اللي حصلكانا حبيت بس اوصلكان انت بعادك مكسب ليا اناو خسآرة ليكولآ بعد سنينممكن تلهيك عني الدنيآولا هتنسي عمري ، بناس تآنيهو دي مش عجرفه مني ولا غرورهتشوف بعينيكبستحمل طبعك كتر خيري بقالي لياليو عملت بأصلي كتير و سمعتك ياما زمآندلوقتي لا هسمع ولا بكلآمك هشغل بآليفرصك خدتهآ و خلآص مش هديك فرصه كمان.