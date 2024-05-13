فيلم شقو يتصدر المركز الثاني في شباك التذاكر.. كم حقق من إيرادات؟

تصدر فيلم شقو قائمة إيرادات الأفلام في دور العرض المصرية، إذ احتلّ المرتبة الثانية في شباك التذاكر، وذلك منذ طرحه ضمن موسم عيد الفطر، ليستمر عرضه ضمن موسم الصيف الجاري.

إيرادات فيلم شقو

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم شقو حقق 350 ألف جنيه أمس بدور العرض، وجاء الفيلم في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

وجاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية الذي تراجع إليه بعد احتفاظه بالمركز الأول لنحو 3 أسابيع، وذلك بعد طرح فيلم السرب الذي تصدر المركز الأول في أول أسبوع من عرضه.

أحداث فيلم شقو

تدور قصة فيلم شقو في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، إذ يلتقي مجموعة من الخارجين على القانون مع مجموعة أخرى أشد خطورة، وتتصاعد المواقف بينهم لتشهد مفاجآت تقلب الأحداث.

أبطال فيلم شقو

الفيلم من بطولة فيلم شقو عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ويسرا، وعباس أبوالحسن، ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.