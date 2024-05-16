فيلم شقو يحقق 357 ألف جنيه إيرادات في دور العرض خلال يوم واحد

يواصل فيلم شقو نجاحه في دور العرض السينمائية في شباك تذاكر الإيرادات، إذ تصدر المركز الثالث في قائمة الأفلام المعروضة في السينما، بعد 5 أسابيع من طرحه في موسم أفلام عيد الفطر.

إيرادات فيلم شقو

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم شقو حقق 357 ألف جنيه أمس بدور العرض، وجاء الفيلم في المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض .

أحداث فيلم شقو

تدور قصة فيلم شقو في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، إذ يلتقي مجموعة من الخارجين على القانون مع مجموعة أخرى أشد خطورة، وتتصاعد المواقف بينهم لتشهد مفاجآت تقلب الأحداث.

أبطال فيلم شقو

الفيلم من بطولة فيلم شقو عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ويسرا، وعباس أبو الحسن، ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.