فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر

يواصل الفنان هشام ماجد المنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية بفيلمه الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي تم طرحه مؤخرا لينضم إلى قائمة الأفلام التي تم طرحها مؤخرا.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في المركز الثالث

قال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة احتل أمس الجمعة المركز الثالث وقبل الأخير، محققا إيرادات بلغت 600 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وجان رامز، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

وينافس فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في دور العرض السينمائية بجانب فيلم السرب لأحمد السقا، وفيلم عالماشي لـ علي ربيع، وفيلم شقو لـ عمرو يوسف .