فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر

حقق فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، إيرادات متوسطة في شباك التذاكر، وتصدر المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة حقق نحو 284 ألف جنيه.

وتدور قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في إطار من الكوميديا الممزوجة بالخيال، إذ تتحول حياة زوجين وتنقلب بكل تفاصيلها، ما يضعهما في مأزق كبير وعليهما المواجهة.

أبطال فاصل من اللحظات اللذيذة

يشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة كل من هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، والطفل جان رامز، من تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.