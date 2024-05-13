بعد فاصل من اللحظات اللذيذة.. هنا الزاهد وهشام ماجد في عمل جديد

تشارك الفنانة هنا الزاهد الفنان هشام ماجد للمرة الثانية على التوالي، في عملٍ سينمائي جديد، بعدما استطاع الثنائي تحقيق نجاح كبير في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي انطلق عرضه في دور العرض بدايةً من 10 أبريل الماضي.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

تشارك الفنانة هنا الزاهد الفنان هشام ماجد للمرة الثانية من خلال فيلم يحمل اسم بضع ساعات في يوم ما ومن المفترض أنّه سينطلق هذا العام، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب في فترة زمنية لا تتعدى البضع ساعات وهي مجموعة من القصص المترابطة والمتصلة ببعضها البعض عبر الإنترنت، حيث يفصح كل منهما عن حالته وتقلباته النفسية للآخرين.

ومن أبطال الفيلم هشام ماجد وهدى المفتي ومي عمر وأحمد السعدني وهنا الزاهد وخالد أنور ومحمد الشرنوبي وأسماء جلال ومايان السيد ومحمد سلام، ومن إنتاج السبكي وتأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

ولم يكن هذا العمل الأول الذي يشارك فيه الثنائي هشام ماجد وهنا الزاهد معاً بل قدما أيضاً فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي طُرح في عيد الفطر الماضي يوم 10 من شهر إبريل لعام 2024 وحقق نجاحاً كبيراً بعد طرحه في السينمات، وتدور أحداثه في إطار خيالي كوميدي ممزوج ببعض من الرومانسية حول «درية» و«صالح» الذي تقع لهما العديد من المشاكل إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تدخلهم إلى عالم موازي.

ومن أبطال الفيلم هشام ماجد وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وطه دسوقي والطفل جان رامز، وهو من من تأليف شريف نجيب ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.