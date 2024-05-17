هشام ماجد يكشف عن كواليس جديدة لفيلمه «فاصل من اللحظات اللذيذة»

كشف الفنان هشام ماجد، عن كواليس جديدة من فيلمه «فاصل من اللحظات اللذيذة»، الذي جمعه مع الفنانة هنا الزاهد، وجرى طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، ونجح في جذب الجمهور من خلال شباك التذاكر.

كواليس طريفة لـ هشام ماجد في فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»

ونشر الفنان هشام ماجد، مقطع فيديو من التحضيرات لشخصيته في الفيلم، والتي شهدت تركيب وإزالة شعر برأسه، وهو ما يكون مرهقا للغاية، وظهر ذلك عليه في الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

أحداث وأبطال فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»

وتدور أحداث فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، حول زوجان يواجهان مشكلات كثيرة في حياتهما، وتجمعهما الصدفة بموقف طريف، يضطران على إثره لأخذ فاصل من مشكلاتهم، ويعيشون أجواء من السعادة والبهجة.

ويشارك في بطولة فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، كل من: هشام ماجد، وهنا الزاهد، والطفل جان رامز، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وآخرين، من إخراج أحمد الجندي، وتأليف شريف نجيب.