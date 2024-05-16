52.6 مليون جينه إجمالي إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في دور السينما

قفز فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، إلى المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ حقق أمس إيرادات تقدر بـ394 ألف جنيه، وذلك بعد احتفاظه بالمركز الثالث منذ انطلاق طرح فيلم السرب بالسينما الذي احتفظ بالصدارة فيما جاء في المركز الثاني جاء فيلم شقو.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما بنحو 52 مليونا و600 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت والطفل جان رامز، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم طه دسوقي وغادة إبراهيم ونور قدري، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في إطار من الكوميديا والخيال حيث تنقلب حياة زوجين رأسا على عقب، وتتبدل أحوالهما في يوم وليلة بسبب حادث طارئ ودخول شخصيات جديدة غامضة تغير تفاصيل يومهم.