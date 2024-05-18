محافظ القليوبية يرصد تعديات على أراض زراعية في بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية بمدينة بنها، شملت المرور على عدد من مناطق المدينة لرصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى تفقد ما استجد من أعمال في مدخل مدينة بنها بشارع فريد ندا من الطريق الزراعي.

التعديات على الأراضي الزراعية

بدأ المحافظ الجولة بالمرور على طريق «بنها - الرملة»، حيث لاحظ وجود عدد من التعديات على الأراضي الزراعية التي قام أصحابها بتبويرها وإلقاء المخلفات بها تمهيدا لاستخدامها في أنشطة غير زراعية، مثل الكافيتريات وقاعات الأفراح وغيرها، وعلى الفور وجه بفحص تلك المخالفات واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

تفعيل إدارات المتابعة الميدانية

ووجه المحافظ خلال جولته، رئيس مدينة بنها، بضرورة تفعيل إدارات المتابعة الميدانية ورصد أي مخالفات في مهدها والتعامل الفوري معها قبل أن تتفاقم، مشيرا أن الدولة لن تسمح بأي مخالفات على الأراضي الزراعية، باعتبارها ثروة قومية ملك أجيالنا القادمة.

تطوير شارع فريد ندا في بنها

كما تابع أعمال تطوير شارع فريد ندا من الطريق الزراعي، حيث يتم رفع كفاءة وتطوير المدخل، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء متنزه جديد عبارة عن حديقة على مساحة 2000 متر، جار العمل للانتهاء منها خلال الأيام القادمة، لتضاف إلى مجموعة الحدائق التي أنشأتها المحافظة بمدينة بنها.

واستمع المحافظ خلال جولته عن ما استجد من أعمال في تطوير الحديقة، حيث تم الانتهاء من توصيل شبكة مياه الري، وجار توريد كابلات الكهرباء والأعمدة الديكورية والمقاعد والبروجولات، موجها بالعمل على الانتهاء من الحديقة في أقرب وقت ممكن ليتم فتحها أمام المواطنين، مؤكدا أنه سيتم تزويد الحديقة بالخدمات اللازمة، مثل دورات المياه وكافيتريا وأكشاك للمشروبات والمأكولات الخفيفة.