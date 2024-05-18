صيف 2024 الأشد حرارة.. تحذيرات من انتشار فيروس خطير

مع اقتراب موسم الصيف، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، بات الأمر يرتبط مع البعض بظهور المتحورات الجديدة من سلسلة كورونا الشهيرة التي أحدثت «شللًا» للعالم منذ 2020، لتصدم الصحة العالمية الجميع بظهور متحور FLiRT الجديد، سريع الانتشار، وأكثر خطورة، خاصة بعد تسلله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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الصحة العالمية تحذر FLiRT الأكثر خطورة هذا الصيف.. لماذا؟

تحذيرات شديدة اللهجة من الصحة العالمية لدول العالم، التي أكدت أن متحور FLiRT الجديد، تسبب في إصابة 25% من الحالات المتسلسلة الجديدة في الولايات المتحدة خلال منتصف الشهر الثاني من أبريل الماضي.

وأكدت «الصحة العالمية» إن المتحور الجديد هو الأكثر انتشارًا وخطورة عن سابق المتحورات، في 2024، وذلك بسبب شدة الحرارة، إذ يعد العام الأشد حرارة، موضحة إنه أكثر مقاومة للقاحات.

من جانبه، قال الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والمناخ لـ «الوطن» مؤكدًا إن التغيرات المناخية، سببًا في ارتفاع قيم الحرارة بشكل كبير، ومن ثم حدوث ظواهر طبيعية خطيرة، يعقبها انشارًا للأمراض والفيروسات.

هل متحور FLiRT وصل إلى مصر؟

رسالة طمأنينة وجهها الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات أخيرة لـ«الوطن» مؤكدًا أن التطور هو أمر طبيعي لفيروس الكورونا التاجي، لكنه لم يصل مصر حتى الآن.

وعلى الرغم من الرسالة، إلا أن الوقاية من الفيروس والمتحور الجديد، باتت تشغل بال الجميع، خاصة الأمهات إذ يعد أطفالهن الأكثر عُرضة للإصابة.

طرق الوقاية من متحور FLiRT الجديد

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ «الوطن» طرق الوقاية من متحور FLiRT الجديد، مؤكدًا أن كبار السن والأطفال، هم الأكثر عُرضة للإصابة حول العالم بسبب ضعف المناعة.

الوقاية من متحور FLiRT الجديد

- ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة وذلك لتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

- غسل اليدين باستمرار، بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- تجنب ملامسة الأسطح، وتنظيفها باستمرار

- تجنب التواجد في أماكن مزدحمة.

أعراض متحور FLiRT الجديد

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أعراض متحور FLiRT الجديد، والتي تشبه لحد كبير أعراض الكورونا، والتي جاءت على النحو التالي:

- الحمى، وارتفاع درجة حرارة الجسم بشدة.

- آلام الحلق

- الإسهال

- فقدان حاسة التذوق أو الشم

- المعاناة من السعال الجاف.

- سعال مصحوبًا بالمخاط.

- ضيق التنفس.

- شعور بالوخم والإرهاق العام.

- حدوث ألم في العضلات والمفاصل.

- الصداع

- الغثيان أو القيء