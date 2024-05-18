تباين آراء الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالمحافظات

شهدت مختلف المحافظات اليوم انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، إذ بدأت نحو 8 محافظات مارثون الامتحانات، فيما استكمل عدد من المحافظات الامتحانات التي بدأت الأسبوع الماضي، وتباينت آراء الطلاب على مختلف الامتحانات التي جاءت ما بين السهلة والمتوسطة مع وجود سؤال أو اثنين لمهارات الطلاب المتميزين.

تباين الآراء في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات

انطلق مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية، إذ أدي نحو 109 آلاف طالب امتحان اللغة العربية، وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأشار أن الامتحان أسعد الطلاب وأولياء الأمور في أول أيام الامتحانات، وهذا ما أكدته الطالبة رنا محمد لـ«الوطن» أن الامتحان جاء سهلا على عكس امتحان الترم الأول «قدرنا نحل بكل سهولة، وفرحنا اليوم اهالينا وقت خروجنا مبسوطين، نتمنى أن باقي الامتحانات تكون سهلة».

فرحة طلاب الشهادة الاعدادية بامتحانات الفيوم 2024

وفي محافظة الفيوم عبرت الطالبة يمني ابراهيم عن فرحتها بعد أداء امتحان اللغة العربية اليوم:« كان سهل وواضح والحمد لله قدرنا نخرج فرحانين بالنتيجة، وعقبال الباقي ونخلص علي خير».

تباين الآراء حول امتحان الهندسة في البحيرة للشهادة الإعدادية

وفي محافظة البحيرة استكمل الطلاب أداء الامتحانات التي انطلقت الأسبوع الماضي، إذ أدي اليوم امتحان والهندسة، وتباينت الآراء حول الامتحان إذ أكد الطالب أحمد ابراهيم أن امتحان الهندسة كان صعبا ويحتاج إلي وقت أطول لحله.

وأشارت الطالبة مريم ابراهيم، إلى أن امتحان الجبر كان أسهل وأوضح بكثير عن الهندسة «كنا نتمنى أن الهندسة تكون سهلة وواضحة زي الجبر لكن هي كانت في أسئلة صعبة وأسئلة تانية سهلة، والصعب كانت محتاجة وقت ومجهود للقدرة على حلها».

امتحان الشهادة الإعدادية في الجيزة

وعبر طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة عن سهولة امتحان اللغة العربية، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، وسهل على الطلاب القدرة على حله واجتياز الامتحان بكل سهولة.

طلاب محافظة الغربية يعبرون عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة العربية

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن عدم تلقي شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب أو المراقبين بشأن امتحانات مادة اللغة العربية بالنسبة إلى الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وعبر الطلاب الشهادة الإعدادية بمختلف مدن محافظة الغربية، عن فرحتهم وسعادتهم بامتحان مادة اللغة العربية، وأن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب وبشكل مباشر.

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بدأت اليوم، وسط استعدادات مكثفة من قبل كافة الجهات المعنية ومديري الإدارات التعليمية في مختلف مدن ومراكز المحافظة