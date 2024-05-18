«تعليم البحر الأحمر»: امتحانات الشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة ستكون في مستوي الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من الكتاب المدرسي، طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

9702 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية

وذكر «منير» لـ«الوطن»، أن 9702 طالب وطالبة سيؤدن امتحانات الشهادة الإعدادية في 60 لجنة على مستوى المحافظة في 7 إدارات تعليمية، مقسمين على مدن المحافظة.

وأشار «منير» إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والالتزام بكل الضوابط الامتحانية وتوزيع ورقة الأسئلة في وقت كاف لعدم تسرب الامتحانات، والتشديد بعدم دخول الطلاب والمراقبين بالمحمول داخل اللجان.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر

وأوضح، أن الطلاب يؤدون أولى الامتحانات اليوم السبت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وغدا الأحد في مادة الدراسات الاجتماعية، والاثنين في مادة اللغة الإنجليزية، والثلاثاء في مادتي الهندسة والتربية الفنية، ثم يوم الأربعاء في مادتي الجبر والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، ويُختتم جدول الامتحانات يوم الخميس في مادة العلوم.