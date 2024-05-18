«التخطيط»: 9.7 مليار جنيه استثمارات لـ189 مشروعا في السويس بخطة عام 2023-2024

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس لعام 2023-2024 وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023-2024، ودورها في تحقيق «رؤية مصر 2030».

خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة السويس

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة السويس تتضمن 189 مشروعا تنمويا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 2023-2024 تبلغ 9.7 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 2023-2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4.2 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 43%، يليه قطاع قناة السويس بقيمة 1.6مليار جنيه بنسبة 16%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.4 مليار جنيه بنسبة 15%، وقطاع التعليم العالي 778 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع الصحة 261.5 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فتبلغ الاستثمارات 1.5 مليار جنيه بنسبة 15%.

تطوير مستشفى صدر السويس

أوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 10 مشروعات تنموية في مجال خدمات الصحة بمحافظة السويس منها استكمال تطوير مستشفى صدر السويس، تطوير وحدات الرعاية الأولية إلى جانب تنفيذ 11 مشروعا في مجال التعليم العالي منها إنشاء جامعة الجلالة، والمستشفى الجامعي بجامعة السويس، إلى جانب إنشاء مجمع معامل مركزية لكلية العلوم.

مؤشرات الوضع الحالي

أشار التقرير إلى مؤشرات الوضع الحالي (2022-2023) في قطاع قناة السويس إذ يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 25911 سفينة، كما تبلغ حمولة السفن المارة بالقناة 1526.9 مليون طن، ووصلت إيرادات القناة إلى 245.8 مليار جنيه.