«الأعلى للجامعات» يناقش 6 قرارات مهمة تخص الطلاب في اجتماعه المقبل

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل اجتماع المجلس الدوري المقرر عقده في رحاب جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات المختلفة وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة كافة القضايا التي تتعلق بالتعليم الجامعي، موضحة أن هناك عددا من القرارات سيتم إصدار بيان تفصيلي بها بعد الاجتماع المقبل.

تفاصيل اجتماع «الأعلى للجامعات» 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أبرز الموضوعات المتوقع أن يناقشها المجلس في اجتماعه المقبل وإصدار توجيهات بشأنها:

- مناقشة استعدادات امتحانات الترم الثاني ومتابعتها والتأكيد على تطبيق قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بها

- مناقشة تقارير اللجان المشكلة بشان مقترح مشروع إعادة توزيع الطلاب على الكليات والتخفيض بعدد من الكليات النظرية في تنسيق 2024

- مناقشة تقرير اللجنة المشكلة بشان تطوير نظام التعليم المدمج

- التأكيد على إعلان نتائج الامتحانات في أسرع وقت للترم الثاني

- تشكيل اللجنة العليا للتنسيق

- متابعة جاهزية المستشفيات الجامعية خلال إجازات عيد الأضحى