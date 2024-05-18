فحص 1600 مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة، بقرية أبو عمران بمركز ومدينة كفر صقر، والتي استمرت لمدة يومين.

قوافل طبية في قرى الشرقية

وأوضحت مديرية الصحة، خلال بيان لها، أن القافلة الطبية تضمنت 11 عيادة و10 تخصصات طبية وهي «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان»، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بها.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1627 مريضا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 16 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.

تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى

وقدم وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.