«الحركة الوطنية» ينظم قافلة طبية بالشرقية.. الكشف والعلاج بالمجان

انطلقت منذ قليل، فعاليات القافلة الطبية المجانية، التي ينظمها حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء روؤف السيد علي، رئيس الحزب، وشهدت القافلة منذ الساعات الأولى إقبالا كبيرا على العيادات داخل المستشفى، بإشراف محمد كارم، أمين أمانة السياحة العلاجية بالحزب، عضو الأمانة العامة.

افتتاح مقر جديد للحزب بالمحافظة

وانطلقت القافلة بمستشفى الهلال الأخضر في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبدأ العمل بها عقب صلاة الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، بحضور العديد من الأطباء، من جميع التخصصات، ويجري توقيع الكشف الطبي مجانا على جميع الوافدين من الأهالي، وكذلك صرف العلاج والأدوية اللازمة بالمجان، وفق حالة وحاجة كل مريض.

وأكد محمد كارم، أن مهمة الحزب المشاركة والفاعلية مع المواطنين، من خلال العمل الإنساني الميداني، مشددا على أن أمانة السياحة العلاجية بالحزب، ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على تنظيم القوافل الطبية لمساعدة الناس، ودعم جهود الدولة بالقرى والريف في جميع المحافظات، من أجل الحصول على خدمة طبية مجانية، وتقديم العلاج لهم بالمجان، كمساعدة من الحزب في تخفيف العبء المعيشي عنهم والوقوف بجانبهم.

تجهيز عيادات طبية متنقلة تجوب القرى والأحياء

وأكد «كارم» أن القافلة الطبية وما سيتبعها من قوافل، تأتي ضمن خطة عمل معدة مسبقا، تستهدف صحة المواطنين، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية متنقلة، ستجوب القرى والأحياء.

وشارك في القافلة، وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة، بتكليف من رئيس الحزب، وكان على رأس الوفد النائب عبد الإله عبد الحميد، أمين التنظيم، وهشام الهرم، الأمين العام المساعد.

جدير بالذكر أنه جرى أيضا افتتاح مقر جديد للحزب بمحافظة الشرقية، وأعد اللواء السيد تسالي، أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية، المقر بالعاشر من رمضان، ليكون نقطة ارتكاز جديدة للحزب، تساعد على الانتشار، وتدعم العمل الجماعي الميداني الذي يحقق الجانب الخدمي.