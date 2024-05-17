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«التحالف الوطني» ينظم قافلة طبية للفحص والكشف المبكر عن أمراض العيون بالقليوبية

كتب:

محمد عزالدين
09:03 م | الجمعة 17 مايو 2024
ولاء موريس

ولاء موريس

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية للفحص والكشف عن أمراض العيون بكفر منصور، التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية.

وقالت ولاء موريس، مسؤول برنامج العيون بالهيئة القبطية الإنجلية، إن القافلة تقدم اليوم خدمة الفحص والاكتشاف للمرضى المستهدفين، فيما يتعلق بتخصص الرمد.

الكشف والعلاج بالمجان

وأكدت مسؤول برنامج العيون بالهيئة القبطية الإنجلية، خلال حديثها لكاميرا برنامج «مانشيت»، المذاع عبر قناة CBC، أن الكشف بالمجان، ويجري إحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى الجهات المعنية والمختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

في السياق نفسه، قالت مهربيل إبراهيم، مختص تنموي برنامج العيون بالهيئة القبطية الإنجيلية، إنه يجري إبلاغ المريض بالمواعيد المحددة لهم في الكشف داخل القافلة، وقياس وفحص النظر على الأجهزة الطبية، لتحديد المشكلة الصحية التي يعاني منها المريض، متابعة: «يتم صرف الأدوية والنظارات الطبية بالمجان».

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