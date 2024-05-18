«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن فرص عمل المصريين باليونان

توفر اليونان فرص عمل للمصريين، اعتبارًا من صيف العام الحالي، بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين لعام 2022، لمعالجة نقص العمالة في شرق أوروبا.

وترصد «الوطن» في تقريرها التالي كل ما تريد معرفته عن فرص عمل للمصريين باليونان، وهي كالتالي:

ما هي الوظائف التى تحتاجها اليونان؟

تسعى اليونان لاستقدام 5 آلاف من عمال زراعيين مصريين للعمل في وظائف زراعية مؤقتة، وتم مد فترة العمل الموسمي إلى عامين بدلاً من 9 أشهر فقط.

كم يصل الراتب الشهري؟

ووفقًا لوزارة الهجرة، من المقرر أن تبدأ أثينا في استقدام عمال زراعيين مصريين في اليونان براتب يصل إلى 1140 يورو شهريًا، وهو ما يعادل تقريبًا 60 ألف جنيه.

ما الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة اليونان؟

يمكن لأولئك الذين يرغبون في السفر إلى اليونان التوجه إلى السفارة اليونانية في مصر للحصول على تأشيرة الدخول، مع الحرص على توفر جميع الوثائق المطلوبة، والتي تشمل ما يلي:

- يجب على الراغبين في الحصول على تأشيرة لمنطقة الشنجن، التي تضم 27 دولة أوروبية تعمل على إلغاء الحدود بينها، ملء استمارة الطلب باللغة الإنجليزية وضمان إدراج جميع المعلومات المطلوبة.

- تقديم صورة شخصية حديثة بحجم 4x6 بخلفية بيضاء وبدون ارتداء نظارة، ويجب أن تكون الصورة متطابقة مع مظهر المتقدم حالياً.

- يتم تقديم جواز سفر ساري المفعول لمدة 3 أشهر بعد تاريخ انتهاء الرحلة، ويجب أن يحتوي على على الأقل صفحتين فارغتين بالكامل.

- إذا كان لا يوجد تأشيرة شنجن على جواز السفر الحالي، يجب على المتقدم تقديم جواز سفر سابق يغطي الفترة السابقة لآخر سبع سنوات، مع الحرص على أن يكون الفارق بين تاريخ انتهاء الجواز القديم وتاريخ إصدار الجديد أقل من ثلاثة أشهر.

- يجب تقديم نسخة أصلية من شهادة القيد العائلي لطالب التأشيرة.

- يُطلب القيد العائلي أو الفردي من المتقدمين لطلب التأشيرة الذين يبلغون من العمر 18 عامًا فما فوق.

ما خطوات التقديم على فرص عمل للمصريين باليونان؟‌

الفرص متاحة للمصريين الراغبين في التقدم لفرص عمل في اليونان، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يتوجب على الراغبين في العمل في مجال الزراعة الموسمية في اليونان التسجيل في قاعدة البيانات التابعة للوزارة، ليتم ترشيحهم للفرص الوظيفية المتاحة في الزراعة الموسمية لعام 2024 في اليونان. يمكنكم القيام بذلك من خلال الرابط التالي: من هنــــــــــــا.

- يتعين على كل من يرغب في التقديم اتباع الخطوات المحددة من قبل الوزارة بعد الدخول على الرابط المخصص، وتشمل الخطوات التالية:

- إدخال البيانات المطلوبة.

- طباعة إيصال الحجز أو حفظ صورة على الهاتف.

- تقديم الوثائق المطلوبة خلال المقابلة، بما في ذلك جواز السفر الأصلي ونسخة منه مع تأكيد صلاحيته لمدة لا تقل عن سنة.

في حال عدم الحضور في الموعد المحدد.. ماذا يحدث؟

ويُرجى العلم أن عملية التقديم مجانية، يتم التقديم مباشرة مع الوزارة وفقًا للشروط والأوراق المطلوبة، وفي حال قام شخص ما بالتسجيل سابقًا ولم يحضر للمقابلة في الوزارة، عليه إعادة التسجيل وحجز موعد جديد، يُرجى مراعاة أن يتم حجز الموعد خلال أيام العمل باستثناء الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

وطلب وزير العمل، حسن شحاتة، أمس الأول، من للشباب المصري الراغب في العمل في مجال الزراعة الموسمية في اليونان بالتقديم بسرعة للحصول على فرصة عمل.