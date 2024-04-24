رياح الصحراء الكبرى تحول سماء اليونان إلى الأصفر.. وتحذيرات من مخاطر تنفسية

قال مسؤولون يونانيون إن سحب الغبار المنبعثة من الصحراء الكبرى غطت أثينا ومدن يونانية أخرى، أمس، في واحدة من أسوأ الأحداث التي ضربت البلاد منذ عام 2018، بحسب ما كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، والتي وصفت الوضع بهذه المناطق بأن ضبابا أصفر برتقالي غطى المكان بعد أيام من الرياح القوية القادمة من الجنوب، مما حد من الرؤية وأدى إلى تحذيرات من السلطات من مخاطر التنفس.

تفاصيل ما يحدث في أثينا

وقال كوستاس لاجوفاردوس، مدير أبحاث الطقس في مرصد أثينا، إنها واحدة من أخطر حلقات تركزات الغبار والرمال من الصحراء الكبرى منذ مارس 2018، عندما غزت السحب جزيرة كريت على وجه الخصوص، وفقا لما جاء في الصحيفة البريطانية.

وكانت اليونان تعرضت بالفعل لسحب ترابية من الصحراء الكبرى في أواخر مارس وأوائل أبريل، مما أدى أيضًا إلى اختناق أجزاء من سويسرا وجنوب فرنسا، وحذرت السلطات من أن تركيزات الغبار يمكن أن تقلل من ضوء الشمس والرؤية مع زيادة تركيزات جزيئات التلوث الدقيقة، ما يشكل مخاطر على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية كامنة.

وتطلق سحب الصحراء الكبرى ما بين 60 إلى 200 مليون طن من الغبار المعدني سنويًا،ـ وفي حين أن أكبر الجسيمات تعود بسرعة إلى الأرض، فإن أصغرها يمكن أن يسافر آلاف الكيلومترات، ومن المحتمل أن يصل إلى أوروبا بأكملها .

تعليق هيئة الأرصاد اليونانية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية إن السماء ستبدأ في الصفاء، مساء اليوم الأربعاء، كما أدت الرياح الجنوبية القوية خلال الأيام القليلة الماضية إلى إشعال حرائق الغابات المبكرة غير الموسمية في جنوب البلاد.

وقالت خدمة الإطفاء، مساء الثلاثاء، إن إجمالي 25 حريق غابات اندلع في جميع أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفة أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص في منتجع باروس على بحر إيجه للاشتباه في قيامهم بإشعال حريق بطريق الخطأ يوم الاثنين.

ولم يبلغ عن وقوع أضرار أو إصابات كبيرة، وتم احتواء الحريق بسرعة، كما تمت السيطرة على حريق آخر اندلع في جزيرة كريت بالقرب من قاعدة بحرية يوم الثلاثاء.