بعد طلب عمال مصريين في الصيف.. كيف تحصل على تأشيرة اليونان؟

تبدأ اليونان خلال هذا الصيف استقدام العمالة المصرية للعمل في وظائف زراعية مؤقتة، وفقًا لما أعلنته وزارة الهجرة اليونانية في بيان، وذلك بحسب اتفاق بين البلدين لمواجهة النقص في العمالة.

كما أعلنت أيضًا مدّ فترة العمل الموسمي إلى عامين بدلًا من 9 أشهر فقط، وفق إعلان حسن شحاتة، وزير العمل، خلال لقاء مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، لكن كيف يمكن الحصول على تأشيرة اليونان، للعمل بأثينا هذا الصيف؟

يمكن التقديم للحصول على تأشيرة أو فيزا اليونان عن طريق السفارة اليونانية بالقاهرة، ولا يمكن إلا للمقيمين بصفة قانونية في مصر التقدم بطلب الحصول على تأشيرة في مركز تقديم طلبات التأشيرة اليونانية في القاهرة، بحسب الموقع الرسمي للسفارة اليونانية.

المستندات المطلوب للحصول على تأشيرة اليونان

ولطلب تأشيرة اليونان للعمل هذا الصيف، يجب تقديم المستندات الآتية:

- استمارة التقديم للحصول على تأشيرة الشنجن «وهي 27 دولة أوروبية أعلنت إلغاء الحدود فيما بينها»، مع مراعاة ملء جميع الخانات في الاستمارة باللغة الانجليزية.

- صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء دون نظارة 6*4، ويجب تطابق الصورة مع شكل المتقدم الحالي.

- أصل جواز سفر سارى لمدة 3 أشهر بعد انتهاء الرحلة، بحد أدني 2 صفحة فارغة بالكامل.

- في حالة عدم وجود تأشيرة شنجن على جواز السفر الحالي، يجب على المتقدم تقديم جواز سفر قديم يغطي فترة آخر سبع سنوات كاملة، مع مراعاة أن لا يتجاوز الفرق بين تاريخ انتهاء جواز السفر القديم و إصدار الجديد أكثر من ثلاثة أشهر.

- أصل القيد العائلي لطالب التأشيرة.

- يطلب القيد العائلي أو الفردي من المتقدم لطلب التأشيرة من سن 18 عامًا فما فوق.

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