العمالة المصرية على موعد للعمل في اليونان.. اعرف التفاصيل

أوضحت وزارة الهجرة اليونانية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن أثينا ستعمل على استقدام عمال مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة، بحسب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة في اليونان أقصى جنوب أوروبا.

السعي لإنعاش اقتصادي

وتسعى اليونان لإحداث انعاش اقتصادي فيها، حيث يتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني قرابة 3% العام الجاري لكي يتخطى متوسط النمو في منطقة اليورو الذي يبلغ 0.8%.

وأكدت وزارة العمل، في خبر مفرح للعمالة المصرية الموسمية في اليونان، أمس الخميس، مد فترة العمل الموسمي إلى عامين بدلا من 9 أشهر فقط، وفق إعلان حسن شحاتة، وزير العمل، خلال لقاء مع مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني.

فيما تعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر 5000 عامل مصري، مُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل.

القطاعات التي يحتاج اليونان لعمال

وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليونان، قل عدد العمال في قطاعات مختلفة وعلى رأسها الزراعة والسياحة والإنشاءات وغيرها، وسوف تستقبل اليونان نحو 5 آلاف عامل موسمي في مجال الزراعة بموجب اتفاق موقَّع مع مصر في 2022.

وأكدت وزارة الهجرة في بيان، أن البلدين بحثا التوسُّع في الاتفاق «المفيد للطرفين» ليشمل قطاعَي الإنشاءات والسياحة اليونانيين.

اجتماع يوناني مصري

وسابقا، اجتمع وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كاريديس، مع وزير العمل المصري، حسن شحاتة، في القاهرة، الأسبوع الماضي، وأكد كاريديس إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون من أجل التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.

معلومات عن اليونان

وتقع اليونان جنوب شرق أوروبا ويصل عدد سكانها نحو 11 مليون شخص وعاصمتها أثينا ويوجد باليونان 18 موقع مسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتبلغ مساحة اليُونان حوالي 130 ألف كيلومترا مربع، مقارنة مع الدول العربية، فمساحتها تعادل مساحة كل من الأردن وفلسطين مجتمعة.

ويعتنق أغلب سكان اليونان الديانة المسيحية الأرثوذكسية بنسبة 98%، ونحو 1.3% من السكان مسلمين، وتنتمي البلاد لدول الاتحاد الأوروبي «منطقة اليورو» منذ عام 2001.