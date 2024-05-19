شهد سعر اليورو اليوم الأحد 19-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 51.04 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لسعر اليورو عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 51.01 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 51.04 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر 51.04 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

أما سعر اليورو في بنك cib اليوم الأحد فسجل 51.17 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

في حين سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك القاهرة 51.15 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.