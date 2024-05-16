آخر تحديث.. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16-5-2024

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 16-5-2024، في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، فيما سجلت العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري 51.16 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم الخميس 16-5-2024 مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 51.07 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 51.16 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك مصر 50.84 جنيه للبيع، و50.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

في حين سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الخميس 51.01 جنيه للبيع، و50.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك القاهرة 50.84 جنيه للبيع، و50.64 جنيه للشراء.