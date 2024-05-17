سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 17-5-2024.. استقرار ملحوظ

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 17-5-2024، في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري 51.16 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 51.07 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 51.16 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر 50.84 جنيه للبيع، و50.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

في حين سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الجمعة 51.01 جنيه للبيع، و50.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك القاهرة 50.84 جنيه للبيع، و50.64 جنيه للشراء.