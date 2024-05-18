رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

كتب:

سعيد رمضان
12:10 ص | السبت 18 مايو 2024
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

شهد سعر اليورو اليوم السبت مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك، استقراراً ملحوظاً، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري سعر 50.80 جنيه للشراء، 51.04 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 50.89 جنيه للشراء، 51.02 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه 49.91 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 51.65 جنيه للشراء، 51.86 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 50.80 جنيه للشراء، 51.04 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 50.89 جنيه للشراء، 51.17 جنيه للبيع في بنك cib.

اقرأ المزيد:

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 17-5-2024.. استقرار ملحوظ

آخر تحديث.. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16-5-2024

سعر اليورو اليوم الخميس 16-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5- 2024 في البنوك

انخفاض سعر اليورو في البنوك اليوم.. كم سجل الآن؟

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في البنوك
بقلم سعيد رمضان