أسعار تذاكر دخول شواطئ الإسكندرية 2024 (صور)

حددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أسعار تذاكر دخول شواطئ الإسكندرية 2024 بينها مجانية وأخرى عامة بـ5 جنيهات وفئة متوسطة الأسعار تسمى بالشواطئ المميزة بقيمة 10 و15 جنيها، بينما تبرز أعلى قيمة بـ25 جنيها للشواطئ السياحية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أسعار تذاكر دخول شواطئ الإسكندرية 2024 تزامنا مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في الربيع الجاري، وذلك بحسب ما أقرته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في إعلان رسمي.

أسعار تذاكر دخول شواطئ الإسكندرية 2024

تقسم أسعار تذاكر دخول شواطئ الإسكندرية 2024 إلى فئات عدة أولها شاطئان مجانا أحدهما خارج الخدمة حاليا بسبب أعمال توسعة الكورنيش وأخرى شواطئ عامة بقيمة تذكرة 5 جنيهات.

- شاطئ أنطونيو «المندرة سابقا»: مجانًا في شرق الإسكندرية (خارج الخدمة مؤقتا).

- شاطئ سيد درويش «الأنفوشي المجاني» بحي الجمرك غرب الإسكندرية.

- شاطئ المكس العام: 5 جنيهات.

- شاطئ جليم العام: 5 جنيهات.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية المميزة والسياحية

كما توجد فئة أخرى تتمثل في الشواطئ المميزة التي تبلغ قيمة تذكرتها 10 و15 جنيها، وأخرى سياحية قيمة تذكرتها 25 جنيها.

- شاطئ كرير الشرقي: 10 جنيهات.

- شاطئ كرير (2) الغربي: 10 جنيهات.

- زهراء كرير «منطقة مخصصة للنوادي»: 10 جنيهات.

- شاطئ أبو يوسف 1 و2: 10 جنيهات.

- شاطئ فريسكا «ميامي المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

- شاطئ البوريفاج «سيدي بشر (3) الشرقي السياحي سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ إدوارد خراط: 10 جنيهات.

- شاطئ جزيرة الدهب: 25 جنيهًا.

- شاطئ بليس 2 المميز: 15 جنيهًا.

- شاطي محمود سعيد «سيدي بشر 3 أفلاطون السياحي سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ ستانلي السياحي: 25 جنيهًا.

- شاطئ السلسلة المميز: 15 جنيهًا.

- شاطئ الدخيلة الشرقي: 10 جنيهات.

- المساحة الصخرية لـ«أبو تلات»: 10 جنيهات.

- شاطئ فاميلي بيتش الغربي: 10 جنيهات.

- شاطئ مارينا أبو يوسف: 10 جنيهات.

- شاطئ فاميلي بيتش الشرقي: 15 جنيهًا.

- شاطئ زهراء الهانوفيل: 10 جنيهات.