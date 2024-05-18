تحرك عاجل من كاف قبل ساعات من مباراة الأهلي والترجي بسبب «الجزائري».. عاجل

تواصل مسئولو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، خلال الساعات الماضية بشكل عاجل مع الحكم الجزائري مصطفى غربال، قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقررة في العاشرة مساء غد السبت على ستاد رادس.

وعلم «الوطن سبورت» أن فيكتور جوميز، نائب رئيس لجنة الحكام «كاف» شدد على الحكم الجزائري ضرورة تقديم لقاء قويا ورائعا على مستوى الحدث وبحجم نهائي البطولة الأغلى قاريا على مستوى الأندية، مؤكدا على «غربال» عدم الإنحياز لفريق على حساب الآخر بشأن القرارات التحكيمية أثناء المواجهة النهائية، من أجل خروج المباراة لبر الأمان.

وشدد فيكتور جوميز على حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي ضرورة تفادي الوقوع في أخطاء من شأنها إحداث مشكلات للفريقين، لاسيما في ظل الدعم الكبير من قبل الاتحاد الإفريقي للمنظومة التحكيمية وجميع حكام القارة، كما طالب نائب رئيس لجنة الحكام «كاف» غربال بضرورة التأكد من كل قراراته، خلال اللقاء وعدم الالتفات للضغط الجماهيري لاسيما أنه سيكون هناك حضورا جماهيرا كبيرا، وعدم التأثر بما يحدث من قبل الجماهير والأجهزة الفنية خلال المباراة.

كما طلب «جوميز» من الحكم الجزائري تسجيل كافة الوقائع الخاصة باللقاء، في ظل الشكاوى التي تقدم من قِبل الأندية في أعقاب هذه المواجهة، تحديدا مثل نهائي بحجم دوري الأبطال، مطالبا إياه بإعطاء كل فريق حقه دون أي تردد أو النظر لألوان الفريقين، لإنجاز المهمة بنجاح وتفادي حدوث أي شئ من شأنه تعكير أجواء هذه المباراة.

ومن المقرر أن يدير مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه طاقم جزائري مكونًا من مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا، ويتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

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