كوثر محمود: التمريض يقدم تضحيات غير مشروطة لحماية المجتمع

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، لجموع أفراد هيئة التمريض في مصر، بالشكر والتقدير على ما يقدمونه من جهد وعطاء وتفان وتضحيات غير مشروطة لإنقاذ حياة المرضى، حيث يتم إنقاذ آلاف الأرواح يوميا، ومحو دموع وأحزان وآلام المريض وذويه ليحل محلها دموع الفرح والسعادة.

وأضافت نقيب التمريض، خلال كلمتها في الاحتفالية التي نظمتها النقابة للاحتفال باليوم العالمى للتمريض، أن البطولة تكمن في القلب وليست في القوة البدنية، وتابعت: «لولا جهودكم وعملكم ساعات طويلة وتعرضكم لأخطار المهنة لطالما ساءت الأمور الصحية للمواطنين، كلمات الشكر لن توافيكم حقوقكم ومهما قصصنا من بطولات لكم لن نوافيكم حقوقكم».

نقيبة التمريض تطالب بشغل التمريض للوظائف القيادية

ووصفت الدكتورة كوثر محمود التمريض بالقلوب النقية التي تبذل الغالي والنفيس من أجل الآخرين، كما أن التمريض قام وسيقوم بأدوار عديدة منها حماية المجتمع والحد من انتشار الأمراض من خلال نشر الوعى الصحي، والمشاركة في المبادرات الرئاسية وعلاج المرضي في مختلف المجالات والتخصصات.

وطالبت «محمود» وزارة الصحة والسكان، بشغل التمريض بالوظائف القيادية أسوة بالاطباء والأسنان والصيادلة، وتعزيز بيئة العمل من خلال توفير سكن مناسب وحضانة ووجبات مناسبة.

وبدوره نقل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأطقم التمريض، لافتًا إلى أن الرئيس يكن الإعزاز والتقدير لكافة الأطقم الطبية والتمريضية.