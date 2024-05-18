لماذا يتحمل المقاول حصة صاحب العمل في التأمين على العمال؟

يرغب العديد من أصحاب الأعمال في معرفة السبب وراء تحميل المقاول حصة صاحب العمل في التأمين على عمال المقاولات، وذلك رغم عدم انتظام العلاقة بين الطرفين.

الاشتراكات مقسمة على حصتين

ويقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض والخبير القانوني، إنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون نظام التأمين قائم على أساس تحصيل الاشتراكات مُقسمة على حصتين وهما حصة صاحب العمل وحصة العامل.

وأضاف محفوظ، خلال حديثه لـ«الوطن»: تحتسب حصة صاحب العمل على أساس نسبة الأجور المنصوص عليها بالجدول رقم 8 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019.

وفي السياق نفسه، وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من الشروط حتى تتمكن الابنة من الحصول على معاش والدها، ولكن إذا تزوجت أكثر من مرة وحدث طلاق هل يحق لها العودة للمعاش مرة أخرى.

وفقًا لقانون التأمينات يحق للابنة العودة إلى معاش والدها لو تم طلاقها أكثر مرة وذلك دون وجود أي عوائق تحول أخذها للمعاش.