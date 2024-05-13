هل الابنة غير المستفيدة من المعاش تحصل على منحة زواج؟.. «التأمينات» توضح

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موقف الابنة غير المستفيدة من المعاش من الحصول على منحة زواج، وحددت عددًا من الشروط حتى تتمكن المستحقات من صرف.

وذكرت الهيئة أنّ قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أوضح أنّه يحق للابنة التي تُوفي والدها أن تحصل على منحة زواج حتى وإن كانت غير مستفيدة من المعاش طبقًا للقانون.

منحة الزواج للابنة

وقال محمد عبدالحميد الصادق، المحامي والخبير القانوني، إنّ منحة الزواج للابنة التي توفي والدها حق تحصل عليه من قبل التأمينات؛ لإعانتها على المصاريف.

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ الابنة إذا كانت تعمل وتحصل على راتب أكبر من نصيبها في معاش والدها، يحق لها أيضًا أن تحصل على منحة الزواج، واستفادتها من المعاش لا يعيق الحصول على المنحة.