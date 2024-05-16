«التأمينات» توضح كيفية حساب تسوية معاش العجز

يمكن للأشخاص الذين يعانون من عجز أو المستحقين عن الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حساب طريقة تسوية المعاش وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

صرف تعويض

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف تعويض للأشخاص الذين حدثت لهم إصابة أسفرت عن عجزهم أو الوفاة.

تسوية معاش العجز

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية، يتم تسوية معاش العجز أو الوفاة في تأمين إصابات العمل.

معاش العجز الكامل الإصابي أو الوفاة الإصابية

يتم حساب أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون وفقا لأحكام المادة 103 من هذه اللائحة والتي تنص على أنه يحدد أجر تسوية المعاش عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على 1300 أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل عن كامل مدة الاشتراك حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

كما أنه لا يؤثر في ذلك أن يكون للمؤمن عليه له مدة اشتراك 80% سابقة على 1/1/2020.

معاش العجز الجزئي الإصابي إذا كانت نسبة العجز 35% فأكثر معاش العجز الكامل × نسبة العجز.