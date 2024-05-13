هل يحق للمطلقة أكثر من مرة الحصول على معاش والدها؟.. «التأمينات» توضح الشروط

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الشروط حتى تتمكن الابنة من الحصول على معاش والدها، منها أن تكون الابنة غير متزوجة أو مطلقة.

العودة لمعاش الوالد بعد الانفصال

وهناك بعض الحالات تكون الابنة متزوجة، وبعدها تنفصل فينقطع المعاش عنها، ولكن بعد فترة تتزوج مرة أخرى ويحدث طلاق فهل في هذه الحالة يحق لها العودة للمعاش أكثر من مرة؟

شرط الحصول على المعاش

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يحق للابنة أن تحصل على معاش والدها إذا حدث طلاق أكثر من مرة، ولكن يقطع المعاش إذا عادت مرة أخرى لزوجها.

وللابنة الحق في الحصول على منحة زواج عن والدها بقيمة سنة عن نصيبها في المعاش، ويمكن التقديم للحصول عليها خلال 5 سنوات من عقد القران.