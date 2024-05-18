طريقة عمل الجندوفلي بخطوات سهلة في البيت.. وصفة شهية للعزومات
كتب:
آية الله الجافي
01:56 م | السبت 18 مايو 2024
طريقة عمل الجندوفلي
الجندوفلي من أشهر الأطعمة البحرية المفضلة للكثيرين لمذاقه الرائع الشهي ولما يعطيه للجسم من فوائد، فهو من الأكلات التي تمتاز بشعبية كبيرة في المناطق الساحلية بمصر وتوجد بشكل دائم على مائدة العزومات، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل الجندوفلي بطريقة سهلة وخطوات بسيطة في المنزل.
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الجندوفلي بالثوم والكمون خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، كالتالي:
طريقة عمل الجندوفلي
مكونات الجندوفلي
- كيلوجرام جندوفلي.
- 8 فصوص ثوم مهروس.
- فلفل حار.
- بقدونس مفروم.
- كزبرة طازجة.
- كمون.
- 2 عصير ليمون.
- لتر ماء.
طريقة تحضير الجندوفلي في المنزل
يمكن لربة المنزل تحضير الجندوفلي في المنزل بكل سهولة:
- ضعي مقلاة على البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة، بها القليل من الزيت وعليه الثوم المهروس وقومي بتشويحه.
- أضيفي علي المقلاة الفلفل الحار والألوان ثم استمري في تقليب المكونات لمزجهم سويًا.
- ضعي الجندوفلي في وعاء به ماء لمدة دقيقتين حتى تضمني إزالة الأتربة والرمل الذي به.
- ضعي الجندوفلي على المكونات السابقة الثوم والفلفل وضيفي البقدونس والكزبرة الطازجة المفرومة.
- أضيفي الملح على حسب الرغبة وقلبي المكونات مرة أخري ثم ضع القليل من الفلفل الأسود والكمون، واتركي جميع المكونات لمدة 5 دقائق.
- اسكبي لتر من الماء واتركيه على النار حتى الغليان، ثم ضعيه في طبق التقديم وزيني وجهه بالقليل من البقدونس الطازج المفروم وشرائح الليمون.