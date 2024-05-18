طريقة عمل الجندوفلي بخطوات سهلة في البيت.. وصفة شهية للعزومات

الجندوفلي من أشهر الأطعمة البحرية المفضلة للكثيرين لمذاقه الرائع الشهي ولما يعطيه للجسم من فوائد، فهو من الأكلات التي تمتاز بشعبية كبيرة في المناطق الساحلية بمصر وتوجد بشكل دائم على مائدة العزومات، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل الجندوفلي بطريقة سهلة وخطوات بسيطة في المنزل.

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الجندوفلي بالثوم والكمون خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، كالتالي:

طريقة عمل الجندوفلي

مكونات الجندوفلي

كيلوجرام جندوفلي.

8 فصوص ثوم مهروس.

فلفل حار.

بقدونس مفروم.

كزبرة طازجة.

كمون.

2 عصير ليمون.

لتر ماء.

طريقة تحضير الجندوفلي في المنزل

يمكن لربة المنزل تحضير الجندوفلي في المنزل بكل سهولة: