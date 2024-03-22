كنز في بيتك من قشر الثوم بـ400 جنيه للكيلو.. «مترميهوش»

تتخلص ربات البيوت من قشر الثوم فور الانتهاء من استخراج حباته دون إدراك لفوائده، ولكن في حقيقة الأمر يعد قشر الثوم مادة خام لمنتج من البهارات الشائعة، ندفع لأجله الكثير من الأموال على مدار العام، إذ يمثل عنصرًا مهمًا في معظم وصفات الطبخ، والآن أصبحت صناعته أسهل وأوفر وأفضل من حيث الجودة.

في التقرير التالي نوضح المنتج الذي يمكن إنتاجه من قشور الثوم، مع شرح كيفية تحضيره بالخطوات، وذلك وفقًا لما ذكرته الشيف سهير جاد.

فوائد قشر الثوم

بجانب المنتج العطاري الذي يستخرج من قشر الثوم، فهو يشتمل على فوائد كثيرة نظرًا لما يحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، ووفقًا لما ذكره دكتور عمرو ماهر، أخصائي التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة بـ«الوطن».

يعزز من صحة البشرة والشعر والعظام. يقوي من صحة الجهاز المناعي. يحمي القلب من الإصابة بالأمراض. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. يخفض مستوى الكوليسترول المرتفعة.

كيفية استخدام قشور الثوم

بحسب «ماهر» يمكن أن تتم الاستفادة من قشر الثوم عبر إضافته إلى الشوربة وجعله يغلى مع مكونات الشوربة المفضلة، أو يحمص ويضاف مطحونه إلى الأطعمة المختلفة.

منتج يستخرج من قشر الثوم

بإمكانك من قشور الثوم يمكن أن تعدي أفضل «ثوم بودر»، وتوفير الكثير من الأموال في مقابل ذلك ؛ إذ يتراوح سعره بالفترة الحالية من 400 إلى 450 جنيها للكيلو، فقط بخطوات بسيطة وغير مكلفة، كل ما عليك اتباع الآتي من أجل الحصول على نتيجة مثالية.

أدوات تحضير الثوم البودر

قشور من الثوم الأخضر «الجديد».

صينية كبيرة.

كبة للطحن.

معلقة كبيرة من الملح.

خطوات التحضير

توضع قشور الثوم في الصينية الكبيرة ويفرد بالتساوي حتى تصل الحرارة لجميع الجوانب، ومن ثم يدخل إلى فرن مسخن مسبقًا بدرجة حرارة متوسطة بالرفض الأوسط منه، لمدة 15 دقيقة أو إلى أن يحصل على اللون الذهبي.

عند وصول قشر الثوم للدرجة الذهبية، يخرج من الفرن ويترك جانبًا إلى أن يصل لدرجة حرارة الغرفة، ومن ثم يضاف إلى الكبة مع معلقة كبيرة من الملح ويطحن جيدًا، ويحفظ بالثلاجة، ويمكن استخدامه لمدة عام من تاريخ تحضيره.