أشرف أبوالهول: مصر ستقدم أدلة لـ«العدل الدولية» بشأن انتهاكات إسرائيل خلال 76 عاما

أكد الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، أن مصر عازمة للانضمام لدعوى جنوب أفريقيا بـ«العدل الدولية»، وتجهز الآن الملف الخاص بها؛ لأنه لابد من تجميع كل الأدلة وكل البراهين والإثباتات على جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

الجرائم الإسرائيلية المستمرة

وأوضح «أبو الهول»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آلاء شتا، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن ما تجهزه مصر للتقدم به أمام العدل الدولية ليس فقط بصدد ما حدث منذ 7 أكتوبر، ولكن يتم التجهيز لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، والجرائم الإسرائيلية المستمرة والإبادة التي شملت البشر والحجر، وهذا الملف سيؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال باطل وأن سياسات إسرائيل من البداية تستهدف التجويع والحصار وكل ذلك.

الخطط الإسرائيلية الخبيثة

وأشار إلى أن العالم يرى الجهد المبذول من الدولة المصرية على كافة المستويات في هذه الحرب وفتح المعابر وإدخال المساعدات، في حين أن إسرائيل تدعي العكس، مشيرًا إلى أن مصر تعي هذه السياسة الخبيثة والعالم يعي هذه السياسة وستظل مصر تمارس دورها من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، ولن تتوقف المساعي المصرية إلا باستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كلمة الرئيس السيسي في قمة «المنامة»

ولفت إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية «المنامة»، كانت كلمة شاملة كاملة وأكدت على الثوابت، بداية من رفض التهجير والعدوان والاحتلال، والتأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، وأن يكون هناك حل شامل ودائم، وأكدت على ضرورة فتح المعابر ومحاسبة هذا الاحتلال، وهي كلمة قوية ومؤثرة وأشاد بها الجانب الفلسطيني.

وتابع مدير تحرير الأهرام، : «هناك ضغوط تمارس ضد إسرائيل من أجل العودة لنافذة المفاوضات، ومصر تعلم أن أي تراجع عن أداء دورها سيفيد إسرائيل وتحقيق مخططها بإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم».