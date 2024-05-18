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«الصحة العالمية»: دور محوري للتمريض المصري في تطوير الرعاية الصحية

كتب:

إسراء سليمان
03:01 م | السبت 18 مايو 2024
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

أثنى الدكتور على أبوقرين عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، على جهود مصر في المجال الصحي، خاصة المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، وقال خلال كلمته في احتفالية يوم التمريض: «من حقكم أن تفتخروا بجهود مصر في مجال الصحة».

دور مصر في مجال الصحة 

بدوره، هنأ الدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أطقم التمريض، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، مشيدًا بدور مصر في مجال الصحة، ومؤكدا أن دور التمريض المصري محوري في تطوير مجال الرعاية الصحية بالبلاد.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.