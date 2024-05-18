تصل إلى 32 ألف جنيه.. تذاكر حفل كاظم الساهر في سقارة قاربت على النفاد

قاربت تذاكر حفل الفنان العراقي كاظم الساهر، المقام في منطقة سقارة الأثرية بالجيزة، على النفاد، ويقام يوم 28 يونيو المقبل، ضمن جولة غنائية عالمية في مدن وعواصم الدول العربية بعنوان «كاظم بين الأمس واليوم»، تبدأ في دبي يوم 23 مايو الجاري، ثم حفله في مصر، قبل أن يتجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت 5 يوليو المقبل.

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في سقارة

وتأتي تذاكر حفل كاظم الساهر في سقارة على 3 فئات، الفئة الأولى 7 صفوف وتتدرج الأسعار بين 26 إلى 32 ألف جنيه، وفق ترتيب الصفوف.

وتتراوح أسعار التذاكر في الفئة الثانية من 12 إلى 25 ألف جنيه، بالتدريج على مدار 14 صفا، أما الفئة الثالثة تتراوح أسعارها من 2400 إلى 12 ألف جنيه بالتدريج على 11 صفا، وذلك بحسب الموقع الرسمي للحجز.

ممنوع لأقل من 21 عاما.. شروط حضور حفل كاظم الساهر في سقارة

وحددت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر في سقارة، مجموعة من الشروط التي يجب على الحضور الالتزام بها، منها عدم السماح بالدخول لمن هم أقل من 21 عاما، والدخول يكون للأزواج أو المجموعات المختلطة فقط، ويبدأ فتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.