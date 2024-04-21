برقصة آل باتشينو.. كاظم الساهر يحيي قصيدة لنزار قباني عمرها 31 عاما

ببدلة سوداء ونظارات طبية أطل الفنان العراقي كاظم الساهر خلال حوارٍ أداره نجله الأكبر وسام حول ألبومه الجديد «مع الحب»، الذي أهدى من خلاله 13 أغنية لجمهوره في عيد الحب الماضي.

وفي أثناء الحوار كشف «الساهر» عن بعض التفاصيل الخاصة بأغاني الألبوم ومن ضمنها أغنية «بيانو» التي ارتبطت بمشهد شهير للممثل الأَمريكي «آل باتشينو».

رقصة ألهمت كاظم الساهر

«لكل أغنية في الألبوم قصة»، هكذا افتتح كاظم الساهر الحوار الذي تم بثه بشكل مباشر عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، لينطلق بنا في رحلة قصيرة داخل عالمه المفعم بالموسيقى مستحضراً كواليس تلحينه لقصائد الألبوم الـ25 في مسيرته الفنية، فيقول إن بعض الكلمات كانت مليئة بالمشاعر الحزينة لدرجة أرغمته على التوقف في أثناء تسجيلها والخروج من الاستديو حتى تهدأ عواطفه.

ومن ضمن أغاني ألبوم مع الحب التي تحمل ذكرى خاصة في نفس «القيصر» أغنية بعنوان «بيانو» التي أوضح أنه استلهم فكرة لحنها من مشهد في فيلم «The scent of a woman»، والذي قام خلاله الممثل الأمريكي «آل باتشينو» بالرقص مع محبوبته: «الفكرة عجبتني لأن آل باتشينو كان أعمى ويرقص التانجو وبدأت أعمل موسيقى مناسبة للموقف، وادخل فيها قصيدة بلحن تانجو واتصور بيانو يعزف واثنين يرقصون التانجو».

أغنية بيانو

أغنية بيانو التي لحنها وغناها كاظم الساهر في ألبومه الجديد «مع الحب»، وضع كلماتها الشاعر السوري الراحل نزار قباني قبل 31 عاما في قصيدته «عادات» التي نُشرت ضمن ديوان «أنا رجل واحد وأنتِ قبيلةٌ من النساء»، وأجرى «الساهر» بعض التعديلات على كلمات القصيدة لأنه بحسب تعبيره تظهر بعض الجمل التي يتطلب اللحن الموسيقي تعديلها لتتناسق معه، فبدأ مطلعها في أغنيته بالأبيات:

‫تعودت صوتَك

يضرِب مثل البيانو

خفيفاً، عميقاً، حزيناً

وصوتُ النساءِ معاشرةٌ واعتياد.