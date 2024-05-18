كاظم الساهر يروج لحفله في بيروت: «لنستمتع بليلة مع الحب»

روج الفنان كاظم الساهر لحفل غنائي جديد له في الواجهة البحرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، والمقرر إقامته يوم الجمعة 5 يوليو المقبل.

ونشر كاظم الساهر بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلًا: «أتطلع إلى لقائكم في الواجهة البحرية ببيروت يوم الجمعة 5 يوليو، لنستمتع بليلة مع الحب ونعيش لحظات لا تنسى بين الأمس واليوم كونوا على الموعد».

حفل كاظم الساهر في القاهرة

ويعيش الفنان كاظم الساهر حالة من النشاط الفني، حيث يستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء حفل غنائي في القاهرة يوم 28 يوليو المقبل، ومن المرتقب أن يقدم باقة مميزة من أبرز أغانيه التي تنال دائما إعجاب الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير.

ألبوم مع الحب

من ناحية آخرى كانت طرح مؤخرًا كاظم الساهر ألبوم جديدا يحمل عنوان «مع الحب»، وذلك بعد غياب دام 8 سنوات عن طرح الألبومات، ويضم الألبوم 13 أغنية مختلفة هم: «معك، تاريخ ميلادي، يا وفية، لا تظلميه، يا قلب، بيانو، أعود، الليل، رقصة عمر، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا، تراني أحبك».