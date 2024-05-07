كاظم الساهر يروج لحفل جديد له في مصر: احفظوا هذا التاريخ

أعلن النجم العراقي كاظم الساهر إقامة حفل جديد له في مصر يوم 28 يونيو المُقبل، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أكثر من هذا، مُكتفيًا بنشر بوستر الحفل وعلق عليه «احفظوا هذا التاريخ».

آخر ألبومات كاظم الساهر

وطرح كاظم الساهر مؤخرا ألبوما جديدا، بعد غياب 8 سنوات عن طرح الألبومات، بعنوان «كاظم مع الحب».

ويضم ألبوم «كاظم مع الحب» 13 أغنية من ألحان وغناء كاظم الساهر، وهي: «يا وفية، ويا قلب، وبيانو، ومعك، وتاريخ ميلادي، ورقصة عمر، ولا تظلميني، وتراني أحبك، وأعود، الليل، ومررت بصدري، ولا تسألني ولا ترحلوا».