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كاظم الساهر يروج لحفل جديد له في مصر: احفظوا هذا التاريخ

كتب:

أحمد شعراني
05:53 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
كاظم الساهر

كاظم الساهر

أعلن النجم العراقي كاظم الساهر إقامة حفل جديد له في مصر يوم 28 يونيو المُقبل، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أكثر من هذا، مُكتفيًا بنشر بوستر الحفل وعلق عليه «احفظوا هذا التاريخ».

آخر ألبومات كاظم الساهر

وطرح كاظم الساهر مؤخرا ألبوما جديدا، بعد غياب 8 سنوات عن طرح الألبومات، بعنوان «كاظم مع الحب».

ويضم ألبوم «كاظم مع الحب» 13 أغنية من ألحان وغناء كاظم الساهر، وهي: «يا وفية، ويا قلب، وبيانو، ومعك، وتاريخ ميلادي، ورقصة عمر، ولا تظلميني، وتراني أحبك، وأعود، الليل، ومررت بصدري، ولا تسألني ولا ترحلوا».

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بقلم أحمد شعراني