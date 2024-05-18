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وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي لا يغني عن دور التمريض في المنظومة الطبية

كتب:

إسراء سليمان
02:06 م | السبت 18 مايو 2024
وزارة الصحة والسكان

وزارة الصحة والسكان

قال وزير الصحة والسكان، إن التمريض له دور أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه رغم الاتجاه لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، لكنهما لا يغنيان عن دور التمريض.

أشار في كلمته خلال احتفالية يوم التمريض العالمي، إلى جهود التمريض خلال جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى رعاية المصابين والجرحى المصابين القادمين من غزة والذين يتلقون الخدمة من خلال 150 مستشفى تقريبًا.

وقال إن الوزارة تعمل على الارتقاء بثقافة ووعي هيئة التمريض، لافتًا إلى أنه جرى تدريب 14 ألف ممرض وممرضة، موجهًا التحية لكل أطقم التمريض.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.