«صحة مطروح»: لا شكاوى من امتحانات النقل في مدارس التمريض

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات نهاية العام لمدارس التمريض للفرقتين الأولى والثانية بجميع مدارس التمريض بالمحافظة، مؤكدا عدم وجود شكاوى من الطلبة.

واطمئن وكيل وزارة الصحة بمطروح، تزامنا مع انطلاق امتحانات مدارس التمريض، على سير أعمال لجان الامتحانات بصورة طبيعية، والتقى بجميع المشرفين على اللجان وعلى أعمال الكنترول من مديرية التربية والتعليم، موجها الشكر لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات في ظل الجهود الكبيرة المبذولة في الاستعدادات.

لجنة خاصة في مدرسة التمريض بالحمام

وتابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح أعمال اللجنة الخاصة التي عقدت بمدرسة التمريض بالحمام، مراعاة للظروف الصحية لإحدى الطالبات، مؤكدا حرص الجميع على راحة جميع الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة بالعمل على تذليل العقبات والمعوقات للطلاب والطالبات، متمنيا التوفيق للجميع.