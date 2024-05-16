جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 في جميع المحافظات

أكدت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، انتهاء الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية، موضحة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات، وكذلك المحظورات وضوابط الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

وبحسب جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة 2024، فإنّها من المقرر أن تنطلق اليوم الخميس وتستمر حتى 22 مايو كالآتي:

الخميس 16 مايو: امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 18 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.

الأحد 19 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 29 مايو: امتحان العلوم.

الثلاثاء 21 مايو: امتحان الجبر، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو: امتحان الهندسة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2024

ووفقًا لجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2024 فإنّ الامتحانات تنطلق السبت المقبل، كما يلي:

السبت 18 مايو: امتحان اللغة العربية.

الأحد 19 مايو: امتحان العلوم، يليه التربية الدينية.

الإثنين 20 مايو: امتحان اللغة الأجنبية، يليه التربية الرياضية.

الثلاثاء 21 مايو: امتحان الهندسة، يليه التربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو: امتحان الجبر.

الخميس 23 مايو: امتحان الدراسات، يليها الكومبيوتر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2024

السبت 18 مايو: امتحان اللغة العربية.

الأحد 19 مايو: امتحان الجبر، يليه التربية الفنية.

الإثنين 20 مايو: امتحان الدراسات.

الثلاثاء 21 مايو: امتحان الهندسة، يليه التربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية، يليه الكومبيوتر.

الخميس 23 مايو: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 كما يلي:

السبت 18 مايو: امتحان اللغة العربية.

الأحد 19 مايو: امتحان الجبر، يليه تكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: امتحان الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: امتحان اللغة الأجنبية، يليه التربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو.. امتحان العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: امتحان الدراسات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بورسعيد 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي قنا 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسوان 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الوادي الجديد 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الإسماعيلية 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية 2024

ويأتي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية 2024 كما يلي:

السبت 18 مايو: امتحان اللغة العربية، يليها التربية الدينية.

الأحد 19 مايو: امتحان الجبر، يليه الكومبيوتر.

الإثنين 20 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 21 مايو: امتحان الهندسة، يليها التربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو: امتحان العلوم.

الخميس 23 مايو: امتحان الدراسات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2024

السبت 18 مايو: امتحان اللغة العربية.

الأحد 19 مايو: امتحان الجبر، يليه التربية الدينية.

الإثنين 20 مايو: امتحان العلوم.

الثلاثاء 21 مايو: امتحان الدراسات.

الأربعاء 22 مايو: امتحان الهندسة، يليه التربية الفنية.

الخميس 23 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في دمياط 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2024

السبت 18 مايو: امتحان اللغة العربية، يليه التربية الدينية.

الأحد 19 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية.

الإثنين 20 مايو: امتحان العلوم.

الثلاثاء 21 مايو: امتحان الجبر، يليه التربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو: امتحان الهندسة، يليه الحاسب الآلي.

الخميس 23 مايو: امتحان الدراسات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة مطروح 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في البحر الأحمر 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بجنوب سيناء 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بشمال سيناء 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ 2024