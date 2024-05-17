انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في 20 محافظة غدًا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في أغلب المحافظات، إذ من المقرر أن تنطلق في 20 محافظة صباح غدًا السبت، وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بجميع المحافظات، بينما انطلقت في عدة محافظات نهاية الأسبوع المنصرم، وتنطلق في باقي المحافظات منتصف الأسبوع المقبل.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في 20 محافظة غدًا السبت الموافق 18 مايو الجاري، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ووفقًا لما ورد في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات، فإنّ آلاف الطلاب والطالبات يؤدون غدًا السبت أول أيام امتحانات الترم الثاني في مادة اللغة العربية والتربية الدينية، أو اللغة العربية فقط وفقًا لكل جدول على حدة، وتستمر مدة الامتحان للغة العربية نحو ساعتان ونصف، على أن تخصص آخر 20 دقيقة من زمن الإجابة للإملاء.

أماكن امتحان الصف الثالث الإعدادي غدًا

وفيما يخص المحافظات التي تشهد انطلاق امتحان الصف الثالث الإعدادي غدًا السبت، فإنّها تبلغ نحو 20 إقليمًا وهي «الفيوم، والقليوبية، والغربية، والجيزة، وبني سويف، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وسوهاج، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء».

منع الهاتف المحمول داخل اللجان

وأنهت مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، استعداداتها لانطلاق امتحانات الترم الثاني 2024، إذ أكدت جاهزية كافة اللجان لاستقبال الطلاب والطالبات، معلنين ضوابط ومحظورات الامتحانات، وأبرزها منع دخول الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين طوال فترة الامتحان، ضمن إجراءات منع الغش لتكافئ الفرص بين الطلاب.